Dove mangiare messicano a Milano

Paese che vai, usanza che trovi. Quella messicana dà il meglio di sè nella cucina, ricca di sapori intensi e avvolgenti. Se sei curioso di provare i piatti di un Paese così ricco e affascinante, ecco quattro ristoranti assolutamente da provare!

. La Parrilla Mexicana

Situato in Corso Sempione, questo ristorante è uno dei più conosciuti a Milano, grazie alle sue proposte culinarie tipiche del Messico tra cui fa jitas, tacos, quesadillas ed enciladas. Non solo: i veri amanti della carne potranno scoprire anche piatti argentini come il Bife Ancho o l’Asado Arrachera. Se cercate un locale pieno di allegria e in cui si balla, La Parrilla è il posto giusto per voi.

. Pancho Villa

Siamo sui Navigli, che in estate regalano sempre serate allegre e piene di vita. Da Pancho Villa, situato sul Naviglio Pavese, verrete accolti in un locale colorato con musica dal vivo, specialità e bevande messicane. Alcuni esempi? Fajitas di pollo e birra messicana, oltre a dolci con cocco e cioccolato.

. Santo Taco

Definito da molti "il vero street food messicano", il Santo Taco si trova in Piazza Gramsci, all'inizio di Chinatown. La scelta dei taco di questo piccolo locale è davvero ampia: da quello di pollo a quello di carne asada, fino al taco con merluzzo in pastella o con verdure e cipolla. I più curiosi possono sperimentare anche le tostadas, tortilla di mais con fagioli neri e abbinamenti di pollo o gamberi. Una vera delizia per il palato, e una sorpresa (positiva!) per il portafoglio.

. Masquenada

Il giro di Milano tra i ristoranti messicani termina in Viale Piceno - zona Porta Vittoria - da Masquenada. Un ristorante colorato e divertente, perfetto per trascorrere una serata in allegria e assistere a spettacoli dal vivo. Tra nachos di mais e fajitas mixta, vi sembrerà di essere davvero in Messico!