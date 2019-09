Ristoranti vegani a Milano: ecco dove mangiare

No carne, no proteine animali: le parole d'ordine dei vegani sono poche e semplici, e hanno dato vita ad una vera e propria tendenza in fatto di cucina e di ristoranti in città. Ecco quattro nomi da provare almeno una volta a Milano!

. Universo Vegano

Con i suoi due negozi/fastfood in città, uno in Brera e uno in Ticinese, "Universo Vegano" si è posizionato facilmente come un negozio e locale che vende prodotti senza derivati animali, naturali ed il più possibile a km zero, in grado di sostituire in pieno i tradizionali prodotti di derivazione animale. Provare per credere.

. Ristorante Ghea

Siamo in Porta Genova, in un ristorante vegano che propone piati depurativi tra cui insalatone, soia e capperi, polpette di broccoli , spaghetti di rapa rossa e palline di mango. Da Ghea tutto è sano, e anche saporito. Un motivo in più per non lasciarselo scappare.

. Alhambra Risto Veg

Da Porta Genova a Porta Venezia, questo ristorante vi farà scoprire piatti unici del mondo vegano - si paga al chilo - accompagnati da infusi e torte leggerissime.

. Radice Tonda

Ultimo ma non per questo meno buono, "Radice Tonda" è un ristorante vegano con due locali, un in Porta Romana e uno in Porta Nuova, che utilizza alimenti biologici certificati, ovvero non solo coltivati in modo naturale e senza l'utilizzo di prodotti chimici, ma anche privi di conservanti e coloranti sintetici. Da zuppe a piatti misti a base di pasta, cereali e verdure, fino a pasticceria artigianale senza zuccheri raffinati, vale la pena scoprire questo posto.