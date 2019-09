Melzo, operai al lavoro per ristrutturare Cascina Triulza: fu la prima fabbrica di Galbani

A fine dell'800 fu la prima fabbrica della Galbani. In quella cascina di Melzo Egidio Galbani attivò la prima produzione su scala industriale di formaggi a pasta molle. Fu subito un successo, tanto che nel 1911 l'opificio si rivelò così inadeguato ai volumi di produzione imposti dal mercato da costringere l’imprenditore nativo della Valsassina a concentrare l’attività in un'altra sede. E dopo il momento di massimo splendore iniziò il lento declino. Adesso Cascina Triulza è pronta a rinascere, anche grazie al finanziamento di 3 milioni di euro che ha garantito al municipio la Teem, tangenziale Est esterna di Milano.

I lavori sono iniziati nel mese di agosto: gli operai hanno messo in sicurezza la struttura tra le vie Lazzati e Trivuzio demolendo i soffitti danneggiati dall'umidità e dal trascorrere del tempo. Ma non tutto andrà perduto, anzi molti elementi verranno ristrutturati e utilizzati. Con pazienza certosina, infatti, i tecnici stanno smontando uno a uno coppi e assi dalle intelaiature per poi catalogarli e sottoporli a uno speciale trattamento finalizzato a ripristinarne la funzionalità in vista del rimontaggio.

Particolare cura verrà posta, poi, non solo alla riqualificazione di un locale chiamato "stallino del fittavolo" che è caratterizzato da volte a ombrello in arenaria e che, al contrario dei solai troppo compromessi, sarà mantenuto in piedi, ma anche alla salvaguardia della torre colombaia a pianta quadrata e dei laboratori in cui la Galbani iniziò a costruire il suo successo.

Il futuro della "cascina Galbani"

I lavori dovrebbero terminare nella primavera del 2020 quando l'impresa consegnerà l'ex opificio al comune allo stadio di rustico. Tradotto? Non una struttura finita, ma quasi terminata, spetterà poi al comune ultimarla e decidere che ruolo affidarle.

Il municipio, secondo quanto trapelato, ha due proposte per trasformare l'ex fabbrica: la prima è quella di trasformarla in un centro cicloturistico; la seconda è oggetto, invece, di massimo riserbo.