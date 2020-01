Scuole pubbliche, 184 milioni dal Comune per interventi di ristrutturazione straordinaria

Nel 2020 il Comune di Milano destinerà 184 milioni di euro a nuove opere di manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici. È quanto è stato annunciato nel corso della Commissione Bilancio a Palazzo Marino il 29 gennaio. Gli interventi di ristrutturazione sono previsti nell'ambito del Piano delle Opere Triennali.

Il totale dei fondi stanziati include 122 milioni per otto progetti nel Municipi, per la cui realizzazione la procedura partirà già nel 2020, anche se i cantieri potranno aprire anche dopo. Gli edifici che saranno interessati da opere di manutenzione straordinaria sono per il Municipio 8 via Pizzigoni 9 (a cui sono stati destinati 16milioni), Rinnovata Pizzigoni in via Castellino da Castello 10 (6 milioni), G. Cappellini in via G.B. De Rossi (8 milioni); per il Municipio 9 le due scuole di via Crespi 40 (rispettivamente 3,6 milioni e 13,2 milioni), via Scialoia-via Trevi (49 milioni), via Cantone 24 (16,5 milioni); per il Municipio 5 via Brunacci 2-4-5; e per il Municipio 6 via Rimini 25/8 (1,850milioni). Proprio una di queste strutture, la scuola elementare Pizzigoni, era stata chiusa a dicembre per problemi strutturali e di riscaldamento e da allora i bambini, non essendoci altri spazi a disposizione, erano stati costretti a fare lezione in 90 nella mensa di via Console Marcello, per giunta su degli sgomodi sgabelli.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria Palazzo Marino ha messo a disposizione delle scuole 7,7 milioni di euro, il 10% in più rispetto allo scorso anno. “Molto importante è il rapporto con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori con cui ho già avviato un dialogo”, ha sottolineato l'assessore all'Edilizia scolastica, Paolo Limonta, che in questo periodo sta partecipanto a diversi sopralluoghi nelle scuole che hanno segnalato problemi.