Guasto all'impianto elettrico nella stazione di Porta Garibaldi: 15 treni cancellati e ritardi

Quindici treni regionali cancellati, due limitati nel percorso e ritardi medi di 15 minuti. È il bilancio di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni avvenuto nella stazione di Porta Garibaldi nella mattinata di martedì 5 novembre che, a partire dalle cinque del mattino, ha letteralmente mandato in tilt la circolazione ferroviaria. Il fatto è stato reso noto da Rfi attraverso una nota.

Tutti i treni Trenord in ritardo

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24119 (SARONNO 09:05 - ALBAIRATE 10:52) e il treno corrispondente 24126 (ALBAIRATE 11:08 - SARONNO 12:54) oggi non saranno effettuati.

Il treno 24120 (ALBAIRATE 09:38 - SARONNO 11:24) oggi partirà dalla stazione di MILANO GRECO PIRELLI alle ore 10:33.

I clienti da ALBAIRATE possono prendere il treno 24122 (ALBAIRATE 10:08 - SARONNO 11:54).

Il treno 24116 (ALBAIRATE 08:38 - SARONNO 10:24) oggi partirà dalla stazione di MILANO GRECO PIRELLI alle ore 09:33.

I clienti da ALBAIRATE possono prendere il treno 24118 (ALBAIRATE 09:08 - SARONNO 10:54).

Il treno 24113 (SARONNO 07:35 - ALBAIRATE 09:22) oggi è cancellato e nella tratta SARONNO - SEREGNO verrà effettuato con un servizio autobus.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25028 (MILANO P. GARIBALDI 08:39 - CHIASSO 09:47) oggi non sarà effettuato.

Il treno 25511 (CHIASSO 08:07 - MILANO CENTRALE 08:50) oggi effettua le fermate straordinarie di ALBATE CAMERLATA, CUCCIAGO, CANTU'-CERMENATE, CARIMATE e CAMNAGO-LENTATE. Sta viaggiando con 17 minuti di ritardo a causa dell'affluenza viaggiatori in suddette fermate.

Il treno corrispondente 25029 (CHIASSO 08:13 - MILANO P. GARIBALDI 09:21) oggi parte dalla stazione di CAMNAGO-LENTATE alle ore 8:44.

Il treno 25233 (RHO 09:43 - COMO S.GIOVANNI 11:11) oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 10:09.

I clienti da RHO diretti a MILANO PORTA GARIBALDI possono utilizzare i treni delle linee S5 e S6 (direzione PIOLTELLO/TREVIGLIO).

Il treno 25018 (MILANO P. GARIBALDI 06:09 - CHIASSO 07:22) e il treno corrispondente 25227 (CHIASSO 07:38 - RHO 09:17) oggi non saranno effettuati per un guasto agli impianti di circolazione a Milano P.G.

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 10720 (BRESCIA 07:44 - MILANO GRECO PIRELLI 09:08) viaggia con 14 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 10715 (MILANO GRECO PIRELLI 07:52 - BRESCIA 09:12) viaggia con 16 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 4897 (BRESCIA 07:57 - VERONA PORTA NUOVA 08:47) viaggia con 17 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di BRESCIA, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 10458 (CREMONA 06:35 - MILANO P. GARIBALDI 08:33) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di CASALBUTTANO.

Il treno 2092 (VERONA PORTA NUOVA 06:55 - MILANO CENTRALE 08:45) viaggia con 32 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice successivamente rallentato da un guasto.

Mantova-Cremona-Lodi-Milano

Il treno 2647 (MILANO CENTRALE 06:20 - MANTOVA 08:25) viaggia con 21 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di CODOGNO, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 24194 (VOGHERA 08:19 - PAVIA 08:45) è partito e viaggia con 22 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Alessandria-Mortara-Milano

Per agevolare il servizio viaggiatori, a seguito della cancellazione del treno 10510 (ALESSANDRIA 06:54 - MILANO PORTA GENOVA 08:24), il treno 10514 (ALESSANDRIA 07:25 - MILANO PORTA GENOVA 08:39) oggi effettua le fermate straordinarie di VALMADONNA, TORREBERETTI, SARTIRANA, VALLE LOMELLINA, OLEVANO, PARONA LOMELLINA e MILANO S.CRISTOFORO.

Asso-Seveso-Milano

Il treno 621 (MILANO CADORNA 08:09 - ASSO 09:30) viaggia con 14 minuti di ritardo in seguito ad un guasto delle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino.

Il treno 1617 (MILANO CADORNA 07:39 - ASSO 09:01) viaggia con 16 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 20211 (MARIANO COMENSE 07:59 - MILANO ROGOREDO 09:07) oggi partirà dalla stazione di MEDA alle ore 8:08.

La tratta MARIANO COMENSE - MEDA verrà effettuata con bus.

Saronno-Milano-Lodi

Il treno 23192 (MELEGNANO 07:53 - MILANO BOVISA 08:39) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Mariano/Camnago-Seveso-Milano

Il treno 621 (MILANO CADORNA 08:09 - ASSO 09:30) viaggia con 14 minuti di ritardo in seguito ad un guasto delle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino.

Il treno 20211 (MARIANO COMENSE 07:59 - MILANO ROGOREDO 09:07) oggi partirà dalla stazione di MEDA alle ore 8:08.

La tratta MARIANO COMENSE - MEDA verrà effettuata con bus.

Milano Rogoredo-Milano Bovisa

Il treno 23192 (MELEGNANO 07:53 - MILANO BOVISA 08:39) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.