Treni in ritardo fino a 50 minuti su 10 linee: mattianta da incubo per i pendolari Trenord

Treni in ritardo fino a 50 minuti. È stata una mattinata di disagi per i pendolari Trenord quella di lunedì 7 ottobre. I disservizi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato dieci direttrici. Le cause? Malori a bordo dei treni, ma anche guasti agli impianti e per "esigenze di circolazione".

Tutti i treni in ritardo

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10614 (Treviglio 07:52 - Novara 09:42) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 10615 (Novara 07:18 - Treviglio 09:05) viaggia con 14 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di Trecate, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Domodossola-Gallarate-Milano

Il treno 10406 (Milano Porta Garibaldi 07:49 - Domodossola 10:02) è partito con 50 minuti di ritardo per interventi tecnici straordinari.

Bergamo-Carnate-Milano

Il treno 10830 (Milano Porta Garibaldi 07:52 - Lecco 08:53) è partito con 17 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 10720 (Brescia 07:44 - Milano Greco Pirelli 09:08) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 23110 (Pavia 08:09 - Milano Bovisa 09:05) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23112 (Pavia 08:39 - Milano Bovisa 09:35) è partito e viaggia con 21 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Il treno 23111 (Garbagnate Milanese 07:38 - Pavia 08:51) oggi termina il viaggio nella stazione di Milano Rogoredo. Il treno corrispondente 23114 (Pavia 09:09 - Milano Bovisa 10:05) oggi parte dalla stazione di Milano Rogoredo alle ore 09:38.

Stradella-Pavia-Milano

Il treno 10580 (Piacenza 07:27 - Milano Greco Pirelli 09:14) è fermo nella stazione di Milano Rogoredo in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo treno. Il treno 23110 (Pavia 08:09 - Milano Bovisa 09:05) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23112 (Pavia 08:39 - Milano Bovisa 09:35) è partito e viaggia con 21 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Malpensa-Milano Centrale

Il treno 24917 (Malpensa aeroporto T2 07:37 - Milano Centrale 08:35) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Saronno-Milano-Lodi

Il treno 23222 (Lodi 07:53 - Saronno 09:22) viaggia con 14 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Lecco-Carnate-Milano

Il treno 10830 (Milano Porta Garibaldi 07:52 - Lecco 08:53) è partito con 17 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 10614 (Treviglio 07:52 - Novara 09:42) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 10619 (Novara 07:48 - Pioltello Limito 09:07) viaggia con 15 minuti di ritardo, in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo di un altro treno della linea che ha rallentato la circolazione. Il treno 23015 (Varese 07:13 - Treviglio 09:20) viaggia con 13 minuti di ritardo, in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo di un altro treno della linea che ha rallentato la circolazione. Il treno 23013 (Varese 06:43 - Treviglio 08:50) viaggia con 35 minuti di ritardo perchè, nella stazione di Milano Lancetti, è stato necessario richiedere l'intervento del soccorso sanitario in seguito al malore di un viaggiatore. Il treno 23010 (Treviglio 07:10 - Varese 09:17) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.