Treni rotti e guasti agli impianti: ritardi fino a 32 minuti su undici linee di Trenord, l'elenco

Treni rotti, guasti agli impianti. I soliti problemi per Trenord e Rfi che si tramutano in minuti di ritardo e quindi disagi per i passeggeri. È stata una mattinata di passione anche quella di martedì 12 novembre per i pendolari che raggiungono Milano con i convogli Trenord. I disservizi, come si legge sul sito dell'azienda, hanno riguardato undici linee e hanno causato ritardi fino a 32 minuti.

L'assessore alla mobilità della Regione ha spiegato che la situazione migliorerà con l'entrata in servizio dei nuovi treni, ma bisognerà aspettare gennaio. Sempre nella giornata di martedì si sono verificati ritardi sulle linee della metropolitana di Milano.

Tutti i treni in ritardo

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10619 (NOVARA 07:48 - PIOLTELLO LIMITO 09:07) viaggia con 16 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 - NOVARA 09:12) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 10622 (TREVIGLIO 08:55 - NOVARA 10:42) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO CERTOSA per interventi tecnici straordinari.

Il treno corrispondente 10633 (NOVARA 11:18 - PIOLTELLO LIMITO 12:37) oggi parte dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 09:57.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24115 (SARONNO 08:05 - ALBAIRATE 09:52) viaggia con 16 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 24111 (SARONNO 07:05 - ALBAIRATE 08:52) viaggia con 14 minuti di ritardo, a causa di incroci con più treni lungo la linea.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25231 (COMO S.GIOVANNI 08:44 - RHO 10:17) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI per interventi tecnici straordinari.

Il treno corrispondente 25237 (RHO 10:43 - COMO S.GIOVANNI 12:11) oggi parte dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 11:09.

Il treno 25028 (MILANO P. GARIBALDI 08:39 - CHIASSO 09:47) viaggia con 24 minuti di ritardo per interventi tecnici straordinari al treno.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Il treno 2552 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52) viaggia con 17 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Lecco-Molteno-Monza-Milano

Il treno 5129 (MILANO P. GARIBALDI 08:14 - LECCO 09:53) viaggia con 13 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di MONZA, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 5132 (LECCO 07:34 - MILANO P. GARIBALDI 09:16) viaggia con 13 minuti di ritardo perchè è stato necessario attendere l'arrivo di un altro treno nella stazione di LECCO.

Il treno 5130 (LECCO 06:55 - MILANO P. GARIBALDI 08:46) viaggia con 31 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di VALMADRERA, ora risolto in seguito all'intervento del personale di bordo.

Bergamo-Carnate-Milano

Il treno 10834 (MILANO P. GARIBALDI 08:52 - LECCO 09:53) e il treno 10839 (LECCO 09:37 - MILANO P. GARIBALDI 10:38) oggi non saranno effettuati per un guasto a un altro treno della linea.

Il treno 10833 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:08) viaggia con 32 minuti di ritardo, a causa di incroci con più treni lungo la linea.

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 10720 (BRESCIA 07:44 - MILANO GRECO PIRELLI 09:08) viaggia con 22 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di ROMANO, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 2058 (VERONA PORTA NUOVA 07:45 - MILANO CENTRALE 09:35) viaggia con 23 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Il treno 2057 (MILANO CENTRALE 07:25 - VERONA PORTA NUOVA 09:15) è partito con 23 minuti di ritardo per interventi tecnici straordinari.

Piacenza-Lodi-Milano

Il treno 20407 (MILANO GRECO PIRELLI 08:40 - PIACENZA 09:51) è partito e viaggia con 20 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 23115 (GARBAGNATE MILANESE 08:08 - PAVIA 09:21) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Laveno-Varese-Saronno-Milano

Il treno 30 (LAVENO MOMBELLO FN 08:38 - MILANO CADORNA 10:08) è partito e viaggia con 18 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23017 (VARESE 07:43 - TREVIGLIO 09:50) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 23012 (TREVIGLIO 07:40 - VARESE 09:47) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.