Attraversa i binari con la bici e manda in tilt la linea Milano-Bologna: ritardi fino a 110 minuti

Prima un uomo che attraversa i binari con una bicicletta tra le mani, il macchinista di un treno merci che tira la leva del freno di emergenza. E poi un tonfo. Infine l'intervento delle autorità, gli accertamenti e i ritardi a cascata fino a 110 minuti. È successo nella mattinata di martedì 11 giugno sulla linea Milano-Bologna. Fortunatamente pare che l'uomo sia riuscito a mettersi in salvo: sul luogo "dell'incidente" — come precisato da Rfi — non è stato ritrovato né il corpo né il velocipede. Pesantissimi invece i ritardi su tutta la linea.

L'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 7.20 all'altezza di Pontenure (a Sud di Piacenza) quando il macchinista di un convoglio merci ha avvistato un uomo mentre attraversava i binari spingendo una bicicletta; ha subito azionato il freno di emergenza, e proprio durante le fasi di frenata ha sentito un urto.

Sono quindi scattati gli accertamenti della polizia ferroviaria e del personale di Rfi. Fortunatamente pare che l'uomo sia riuscito a mettersi in salvo: sul luogo dell'incidente — una zona isolata, senza passaggi a livello ma recintata, come precisato da Rfi — non sono state trovate tracce ematiche né è stata trovata la bici. Con ogni probabilità pare che l'uomo sia riuscito a mettersi in salvo e a far perdere le sue tracce. Rischia una denuncia per interruzione di servizio pubblico.

Linea Milano-Bologna: treni in ritardo

La circolazione è ripresa alle 8.45 quando i convogli hanno iniziato a percorrere la tratta su un solo binario, a senso unico alternato. Intorno alle 9 la circolazione ferroviaria è ritornata gradualmente alla normalità. Rfi ha precisato che "I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 60 minuti, mentre quattro regionali sono stati limitati nel percorso"; in stazione a Piacenza, invece, il tabellone delle partenze riportava ritardi fino a 110 minuti.



Foto - Il tabellone dei ritardi in stazione a Piacenza (foto Alessandro Rover per Mt)