Milano, ecco il robot-bar itinerante: serve solo cocktail "anticancro" a base di frutta e verdura

Un bancone e un robot. Un bar itinerante che servirà solo cocktail salutisti. È l'Healthy Robot Bar, un "locale" che "abiterà" il centro di Milano fino a venerdì 27 settembre. L'iniziativa è stata organizzata da Altroconsumo per il Festival della Salute che si svolgerà il 28 e 29 settembre a Milano presso Superstudio Più in Via Tortona 27.

Il bar robot

Avvistato in Via Torino, si aggirerà per le vie di Milano fino a venerdì. Durante queste giornate, sarà possibile ordinare e gustare cocktail a base di frutta e verdura preparati sul momento dai bracci robotici meccanici che replicano i gesti di un vero barman. I cocktail, fa sapere Altroconsumo, sono stati ideati dallo chef Marco Bianchi, divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi; il robot si occupa soltanto di prepararli alla lettera, fino all'ultimo millilitro.

Bar robot itinerante: dove trovarlo

-24 e 25 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Palazzo Giureconsulti (Via Mercanti)

- 26 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Piazza Lima

- 27 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Stazione Cadorna

- 28 settembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 -19:30 Super Studio Più in occasione dell’apertura del Festival Futuro

Il festival della salute di Altroconsumo

L'edizione 2019 del festival sarà dedicato al tema "Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute", un approfondimento sul mondo dell’alimentazione, del benessere e dello sport in cui saranno toccati, con numerosi ospiti e molti partner, diversi argomenti: dai dispositivi elettronici per monitorare la salute, alle nuove terapie, alle diete, fino alla bellezza e alle nuove discipline sportive. Le due giornate saranno caratterizzate da un intenso programma costruito intorno a incontri, interviste, percorsi esperienziali, laboratori, showcooking, degustazioni e spettacolo.