Ronaldo "il Fenomeno" ricoverato a Ibiza, l'ex Inter e Milan rassicura: 'È tutto a posto, grazie'

Paura per Ronaldo "il Fenomeno". L'ex attaccante di Inter e Milan, infatti, ha avuto un malore a Ibiza, dove si trovava in vacanza, ed è stato ricoverato. Il Fenomeno, stando a quanto riportato dai media dell'isola spagnola, sarebbe arrivato venerdì sera al pronto soccorso del "Policlinico nostra Signora del Rosario di Ibiza", dove i dottori gli avrebbero diagnosticato una polmonite.

Verso mezzanotte dello stesso giorno, però, il 41enne carioca avrebbe lasciato l'ospedale pubblico e sarebbe stato trasferito in una clinica privata. Lì, sempre stando a quanto raccontano i giornali iberici, le sue condizioni sarebbero migliorate, tanto che lunedì dovrebbe già essere dimesso.

A rassicurare tutti sulle sue condizioni ci ha pensato lo stesso Fenomeno, via Twitter. "Ragazzi, ho avuto una brutta influenza qui a Ibiza, sono stato ricoverato in ospedale venerdì, ma tutto è sotto controllo. Domani - ha scritto domenica - mi dimettono e torno a casa. Grazie a tutti per i messaggi e l'affetto".

L'Inter, la squadra con la quale l'ex numero 9 ha fatto vedere le cose migliori, ha voluto inviare un abbraccio virtuale al brasiliano. "Siamo contenti che non sia nulla - ha twittato la pagina spagnola del club nerazzurro -. Riprenditi presto, fenomeno".