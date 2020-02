Milano, tutelati i nidi di rondoni: cosa fare in caso di lavori e ristrutturazioni edilizie

Novità importanti, nel nuovo regolamento per la tutela degli animali, sui rondoni, che usano nidificare (tra l'altro) nelle cavità degli edifici. Il documento appena approvato dall'aula di Palazzo Marino (che entrerà in vigore poco dopo la pubblicazione in Albo Pretorio) prevede norme stringenti a cui devono sottostare coloro che vorranno effettuare interventi edilizi ed energetici, a salvaguardia delle colonie di rondoni nidificanti a Milano. Informazioni che è quindi bene conoscere perché una ristrutturazione edilizia, d'ora in poi, non potrà prescindervi.

Le nuove prescrizioni riguardano interventi edilizi, di rimozione dell'amianto e in materia energetica. Se sono presenti nidi di rondone, non importa se in periodo riproduttivo o no, occorrerà prevedere la conservazione dei nidi presenti o, se sarà necessario chiudere le cavità, le fessure o le nicchie, si dovrà "compensare" apponendo altrettanti nidi artificiali.

Se il periodo è quello riproduttivo, non basterà salvaguardare i nidi ma si dovranno "salvare" anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Il Comune di Milano pubblicherà un elenco aggiornato di edifici che ospitano colonie di rondoni per fornire ai cittadini e ai tecnici un pratico strumento per la tutela delle colonie e la pianificazione degli interventi edilizi.

Eventuali consulenze sul tema possono essere chieste all'ufficio del garante comunale per la tutela degli animali. I trasgressori rischiano una multa da 150 a 500 euro.