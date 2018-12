I Rossopomodoro milanesi si rinnovano: ecco il restyling in salsa napoletana

"Il successo dello storico ristorante Rossopomodoro di largo La Foppa (Moscova, ndr) è inscindibilmente legato a Napoli. I giornalisti infatti iniziarono a parlarne quando i tifosi del Napoli attaccarono il locale perché ce l'avevano con Cannavaro, poiché in vetrina era esposto un articolo su di lui". A dirlo è Franco Manna, fondatore del noto marchio di ristorazione, che spiega come la ricetta per la notorietà della catena sia passata per i suoi ingredienti partenopei. E proprio al capoluogo campano è dedicato il restyling dei locali di Bicocca e Moscova, ispirati al concept 'Un giorno a Napoli'.

Il 20 dicembre, in particolare, i due locali hanno riaperto dopo essere stati rinnovati. In totale in città passano a sette i i Rossopomodoro allineati alla nuova versione '2.0', ispirata alla nuova filosofia del brand 'Come un giorno a Napoli'. "Allegria, bontà, artigianalità saranno protagoniste dei nuovi ristoranti", racconta Manna.

A cambiare sarà innanzitutto il menù, ma anche le divise, gli allestimenti e persino la musica di sottofondo in sala. Il nuovo concept, pertanto, presto verrà adottato da tutti i punti vendita, "perché a Roma come a Milano e Las Vegas (uno degli ultimi punti vendita aperti all'estero), gli ospiti possano sentirsi a Napoli", ha dichiarato Manna. Il primo ad inaugurare la nuova filosofia è stato lo storico ristorante di Milano in viale Sabotino, seguito da quello di Roma in largo di Torre Argentina.

In Stazione Centrale, poi, il marchio ha aperto una 'Puteca' - la versione da banco di Rossopomodoro. A breve, infine, verranno inaugurati tre nuovi locali a Monza, Carugate e Assago.