Rubati i panettoni dei ragazzi autistici di PizzAut: "Siamo increduli"

"Buon Natale a chi ha rubato". Così esordisce sarcastico Nico Acampora, l'ideatore del progetto per ragazzi autistici 'PizzAut', annunciando che qualcuno nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre ha rubato i panettoni e i pandori destinati a finanziare l'apertura del ristorante.

"Questa notte - continua Acampora - mentre eravamo impegnati in una stupenda serata con i nostri ragazzi speciali, qualcuno è entrato nel mio box e ha pensato bene di rubare i panettoni ed i pandori di pizzaut. Questa mattina, quando con mia moglie ce ne siamo accorti, abbiamo provato un misto di incredulità e smarrimento. Fa paura pensare che qualcuno possa entrare così facilmente nella tua proprietà e in casa tua e da'altro canto ci siamo chiesti chi può rubare dei panettoni e dei pandori destinati a sostenere un progetto rivolto a ragazzi autistici".

"Speriamo solo che chi si è reso protagonista di questo ignobile gesto - conclude Acampora - lo abbia fatto perché aveva fame e che quei panettoni li mangi magari con i suoi familiari o la sua comunità... perché non credo riesca a rivenderli e ad incassare una grande cifra...mentre per noi è sicuramente un danno importante in termini economici... chi ha derubato PizzAut ci ha portato via anche un pò di ingenuità e di fiducia nell' umanità. Ma non ci hanno rubato il sorriso e la voglia di un mondo migliore".

Cos'è il progetto di PizzAut

PizzAut sarà un locale dove i ragazzi autistici potranno lavorare autonomamente servendo ottime pizze. L'idea è venuta in mente a Nico Acampora, padre di un giovane affetto da questa sindrome, e ad altri genitori. Il ristorante vedrà la luce a Cassina De Pecchi, probabilmente nella primavera del 2020.

Obiettivo del progetto è quello di avviare uno spazio di inclusione sociale gestito da ragazzi con autismo che possa essere anche un luogo dove gustare deliziose pizze, preparate con ingredienti biologici e di qualità. A metà novembre il locale aveva pubblicato un annuncio di lavoro per un cuoco.