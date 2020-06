L'odissea sul Ryanair: imbarco negato con il biglietto e ragazzo 'abbandonato' in aeroporto

I controlli di sicurezza passati senza problemi, tra mascherine, distanziamento e body scanner. L'attesa e la lunga passeggiata verso il gate all'interno dello scalo. Poi, proprio al gate, l'amara sorpresa, l'assenza di qualsiasi spiegazione e il trasferimento in stile pacco prima di essere abbandonato nell'aeroporto desolatamente vuoto.

È l'odissea che un ragazzo di 29 anni si è ritrovato a vivere lunedì 29 giugno all'aeroporto di Berlino Schönefeld, dove sarebbe dovuto salire su un volo Ryanair - il 4734 in partenza alle 22 - diretto a Milano Bergamo. Già, sarebbe. Perché in realtà, stando a quanto accertato da MilanoToday, al 29enne è stato rifiutato l'imbarco a bordo nonostante un biglietto regolarmente acquistato e pagato e nonostante la carta d'imbarco presente sul cellulare.

Poco più di un'ora prima, il giovane - che doveva tornare a Milano per impegni lavorativi - era entrato ai controlli di sicurezza passando dai "tornelli automatici" proprio con quella carta d'imbarco, segno evidente che non ci fosse nessuna stranezza né nessun problema e che il ticket fosse chiaramente valido. Al momento dell'imbarco, però, il 29enne è stato respinto perché - così gli ha riferito uno steward di terra - "non risulti sulla lista passeggeri". Il ragazzo ha chiesto più volte spiegazioni, ha provato a far notare che la carta d'imbarco era sulla sua app Ryanair e che quella stessa carta d'imbarco aveva "aperto" i varchi prima dei controlli di sicurezza, ma nulla: silenzi e solo silenzi.

Foto - La carta d'imbarco del passeggero

A interrompere il monologo del 29enne in attesa di un chiarimento ci ha pensato una seconda assistente, che gli ha detto - sempre testuale - "la tua agenzia ti ha cancellato il biglietto". Peccato, però, che il biglietto fosse stato acquistato con l'app direttamente dal 29enne e che il check in fosse stato regolarmente effettuato come dimostrato dal "boarding pass" generato dalla stessa Ryanair.

Oltre il danno, poi, la beffa. Perché il passeggero - stando a quanto verificato - è rimasto per mezz'ora bloccato al gate, con l'aereo già partito, senza poter andare via perché obbligato ad aspettare un bus che, dopo circa 40 minuti, lo ha portato agli arrivi e lo ha scaricato lì, come fosse stato un pacco da "smaltire".

Nessuna spiegazione - overbooking? o cos'altro è successo? -, nessuna preoccupazione su una potenziale riprotezione su un altro volo, nessuna preoccupazione su possibili sistemazioni per la notte, né transfer, nulla di nulla. E la mattina successiva l'altra beffa, con tre ore passate a cercare di contattare Ryanair, tra chat automatiche, email, centralini e attese infinite al telefono. Infinite e inutili.