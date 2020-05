La Ferragni, la D'Urso, Rocco e gli altri a tavola: così il locale di Milano "tiene le distanze". Foto

Niente spazi vuoti a tavola. E una compagnia decisamente d'eccezione. Simpatica idea di un ristorante di Milano che ha deciso di far sedere accanto ai propri clienti i vip italiani e stranieri per riempire i "buchi" lasciati dal distanziamento sociale obbligatorio per l'emergenza Coronavirus.

Così ai tavoli del consorzio Stoppani - in zona Porta Venezia - negli ultimi giorni sono apparsi Rocco Siffredi, Chiara Ferragni, Barbara D'Urso, Brad Pitt, Maradona e Leonardo Di Caprio. Presente anche qualche mito del passato, come Elvis Presley e Bob Marley che fanno bella mostra di sé in sala.

I vip chiaramente sono di cartone e sono opera dell'artista bergamasca Laura Lussana, in arte Maricoco, che li ha realizzati per il locale. Un locale in cui il distanziamento è un po' meno noioso e, di sicuro, a forma di vip.