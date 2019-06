Si avvicina la settimana del Pride: la foto di Sala su Instagram con le calze arcobaleno

Seduto su una poltrona rossa, con la gamba destra accavallata: il sindaco di Milano Beppe Sala appare così, giovedì 20 giugno, su Instagram, indossando le calze arcobaleno. L'occasione è la settimana del Pride, che inizia a Milano venerdì 21 giugno.

E infatti il messaggio di Sala è: «Da domani, Pride! Per una Milano dei diritti. E dei doveri». E poi l'arcobaleno e gli hashtag multicolore sul Pride 2019.

Sarà Caterina Balivo la madrina dell'edizione 2019 del Pride milanese, che coincide con il cinquantennale dei moti di Stonewall che, nel mondo Lgbt, sono un po' il "simbolo" e il "punto d'inizio" della lotta per l'orgoglio e i diritti. In quel giugno del 1969, come spesso accadeva, la polizia di New York fece irruzione in un bar gay, ma la risposta fu diversa dal solito: giorni e giorni di rivolta.

La parata del 2019 è prevista per il 29 giugno: il percorso sarà leggermente più lungo del solito ma, come di consueto, partirà dalla Stazione Centrale e arriverà in piazzale Oberdan. Nel 2018 parteciparono circa 250 mila persone. Per un impegno personale non ci sarà il sindaco Sala, ma il Comune di Milano parteciperà attivamente e con diversi esponenti delle istituzioni.

E Palazzo Marino - lo ha annunciato l'assessore al welfare e neo parlamentare europeo Pierfrancesco Majorino - avvierà da inizio luglio il progetto di una casa accoglienza per giovani Lgbt rifiutati dalle proprie famiglie.