Saldi estivi 2020: in Lombardia partiranno il 1° agosto

Con il ritorno alla normalità, dopo l'apertura dei negozi nella Fase 2, è stato programmato anche l'inizio dei saldi estivi che in Lombardia prenderanno il via il primo agosto. Autorizzate poi le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti le svendite dell'estate. A stabilirlo una delibera approvata dalla Giunta regionale guidata da Attilio Fontana, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli.

L'autorizzazione a sconti e promozione nel corso del mese di luglio è una novità di quest'anno che ha l'obiettivo di favorire le attività commerciali di vendita al dettaglio, rimaste chiuse a causa dell'emergenza coronavirus proprio nei mesi in cui avrebbero potuto vendere a prezzo pieno. Lo spiega la Regione in una nota, sottolineando anche che la data dei saldi estivi sarà variata (dal primo sabato del mese di luglio al 1 agosto 2020) solo per l'anno 2020, in tutta Italia.