Milano, scattano i saldi estivi: sconti tra il 30 e il 40%, sarà una corsa da 440 milioni di euro

Dal 7 luglio fino alla fine di agosto i negozi e i centri commerciali della città verranno presi d'assalto per i saldi estivi. La spesa media pro capite dei milanesi sarà di 150 euro, per una cifra complessiva di 440 milioni di euro di introiti per i commercianti della città. Queste le previsioni di FederModaMilano, l'associazione degli operatori di moda, abbigliamento, pelletteria e accessori aderente alla Confcommercio milanese. Per arricchire il proprio guardaroba acquistando capi e accessori - finalmente a prezzo accessibile - a Milano sarà possibile usufruire di sconti che vanno dal 30 al 40%.

Le regole delle svendite

Per evitare fregature, come ogni anno, durante i saldi sarà bene prestare attenzione e conoscere quali sono i propri diritti di consumatori in materia. Per iniziare, i negozianti sono legalmente tenuti a esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto (facoltativa invece l'indicazione del prezzo scontato). La merce in saldo, poi, deve essere fisicamente separata da quella a prezzo pieno, o quantomeno visibilmente differenziata attraverso cartelli o altri mezzi inequivocabiliIi.

Inoltre per i commercianti vigono l'obbligo di indicare informazioni veritiere in merito alle svendite e il divieto di 'gonfiare' i prezzi iniziali per far risaltare gli sconti, così come di indicare prezzi diversi da quelli originariamente comunicati, una volta arrivati in cassa. Ai consumatori invece è consigliato farsi un'idea dei prezzi iniziali dei vari prodotti, per avere la certezza che gli sconti siano reali. Nel caso l'acquisto risulti difettoso, infine, si ha diritto a sostituzione o rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino (che quindi è bene ricordarsi di conservare).