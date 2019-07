Salone dell'auto a Milano, Sala: "Non c’è nessun atteggiamento ostile verso Torino"

“Non c’è nessun atteggiamento ostile” da parte di Milano “nei confronti di Torino ma non possiamo che ascoltare” gli organizzatori del Salone dell’auto se intenderanno spostare la kermesse in Lombardia. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Ad oggi – ha spiegato il sindaco arrivando all’assemblea dell’Abi – non ho incontrato nessuno, vedremo la proposta che ci faranno perché sul tavolo non abbiamo nessuna carta. Se è una proposta di buon senso, dico perché no”.

La scelta degli organizzatori

Torino dice addio al Salone dell'Auto che dal 2020 si trasferisce in Lombardia. Ad annunciarlo una nota degli organizzatori in cui si precisa che "la sesta edizione del Salone dell'Auto all'aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020".

"Seguendo la nostra vocazione innovativa - spiega il presidente Andrea Levy - abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020".

Levy ringrazia "la Città di Torino per aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla città i riflettori internazionali". Nella nota si anticipa che i dettagli del nuovo progetto e il nuovo logo saranno svelati a settembre in una conferenza stampa ufficiale congiunta con le amministrazioni dei comuni coinvolti.

Tra i motivi anche le polemiche interne al M5s di Torino

Poche righe che arrivano dopo giorni di discussioni e polemiche, interne anche alla maggioranza 5 Stelle in consiglio comunale. Alcuni consiglieri grillini infatti non vedevano di buon occhio la realizzazione della manifestazione all'interno del Parco del Valentino e a riguardo era stata presentata anche una mozione per chiedere di non realizzare in quel contesto l'edizione 2020, come riferito da TorinoToday.