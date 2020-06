Abbiategrasso, capriolo rischia di annegare nel canale scolmatore: salvato dai pompieri

Era intrappolato nelle acque del canale scolmatore. Non riusciva a uscire e ha rischiato di morire, ma è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. È successo nella tarda mattinata di giovedì 4 giugno in via Prabalo ad Abbiategrasso, protagonista della disavventura (suo malgrado), un capriolo.

Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno quando un passante ha segnalato il fatto al 115 e sul posto sono intervenuti i pompieri con due mezzi. I vigli del fuoco hanno indossato gli idrocostumi e si sono calati nelle acque per recuperare l'animale.

Il capriolo è stato successivamente visitato da un veterinario perché presentava una leggera ferita a una zampa, fortunatamente nulla di grave: il capriolo è stato medicato e rilasciato nei campi.