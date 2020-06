Milano, micetto rischia di morire sull'autostrada: salvato da Enpa e pompieri

Ha rischiato di morire in autostrada, ma fortunatamente è stato salvato dai vigili del fuoco e dai volontari di Enpa. È successo sul cavalcavia della Milano-Venezia nella giornata di mercoledì 17 giugno e il protagonista dell'avventura è stato accompagnato nel gattile comunale dove aspetta di incontrare la famiglia che lo adotterà.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando alcuni abitanti del palazzi vicino al cavalcavia autostradale avevano visto il gattino che si aggirava di fianco alla barriera antirumore. I volontari dell'Enpa sono entrati in azione ma non hanno tentato di catturarlo: per garantire la sua incolumità hanno deciso di posizionare una gabbia-trappola.

E il risultato è arrivato poco dopo: "Dopo neanche un’ora dal posizionamento (della trappola, ndr), le stesse persone che ci avevano allertato, ci hanno richiamato per dirci che il gattino era finalmente entrato nella gabbia — precisano i volontari —. Abbiamo così potuto andare a recuperarlo con il supporto di un’autoscala dei Vigili del Fuoco".

Il gattino, infatti, era in quel punto da qualche giorno e ha iniziato a farsi sentire quando probabilmente non riusciva più a procurarsi da mangiare. Così l’odore del cibo all’interno della gabbia lo ha attirato. Il micetto è stato visitato dai veterinari ed è risultato "provato e deperito", ma supererà l'accaduto con abbondanti porzioni di croccantini e coccole.

