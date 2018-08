Salvatore Pezzano è stato operato alla clavicola e sta bene: era un'operazione a rischio

Non rivela il nome dei medici che lo hanno operato, ma affida comunque a Instagram la sua gioia per l'operazione perfettamente riuscita alla clavicola, che si era gravemente lussata fino a minacciare di bloccargli l'aorta. E' comprensibile la soddisfazione per il 19enne milanese Salvatore Pezzano, infortunatosi il 2 maggio mentre giocava a calcio.

Quel giorno la clavicola si spostò fino a sfiorare pericolosamente l'aorta. Iniziò per lui un calvario di porte a cui bussare e medici che rispondevano di non sentirsela di correre quel rischio. Ma non è tutto perché Salvatore dovette iniziare a porre attenzione, nella vita quotidiana, a qualunque movimento brusco, perché anche in quel caso la sua aorta sarebbe stata a rischio.

L'appello su Instagram sortì l'effetto di attirare l'attenzione di alcuni media. Il caso divenne ancora più "virale", come si dice oggi, e forse grazie alla maggior diffusione è stato centrato lo scopo. "Un incubo che finisce", scrive ora Salvatore ringraziando tutti coloro che (direttamente o indirettamente) hanno veicolato il suo messaggio, la sua richiesta di aiuto, e in primis Alessandro Castagna, ortopedico dell'Humanitas che lo ha sostenuto in questo periodo di ricerca di una équipe che potesse operarlo.

"Stamattina - scrive ancora Salvatore - prima di entrare in sala operatoria mi è passata tutta la vita davanti". Il 19enne ora starà per un mese in convalescenza, ma è niente rispetto alla sofferenza e alla paura provate in questo periodo: "Appena sveglio - prosegue - ho fatto il primo respiro e mi sono sentito vivo veramente... Sono la persona più felice del mondo!".

Infine l'augurio per coloro che continuano a soffrire: "Ricordatevi di non perdere mai la speranza! Me ne sono sentite dire tante: che sarei rimasto disabile, che ci sarei rimasto sotto i ferri o che nel caso migliore avrei perso il braccio. Ma a tutto c'è rimedio, non bisogna mai arrendersi, mai mollare".