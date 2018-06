Salvini come Adolf Hitler: il fotomontaggio apparso su un muro di via Palermo a Milano

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini negli abiti del nazista Adolf Hitler: giacca kaki, fascia con il sole delle Alpi sul braccio sinistro e croce di ferro appuntata sul petto. È il fotomontaggio comparso nella mattinata di martedì 26 giugno in via Palermo a Milano (zona Brera).

Non è ancora chiaro se si tratti di una trovata commerciale o di un'opera di qualche artista di strada. Di sicuro non è un accostamento nuovo per il leader della Lega: a novembre 2017 in una pensilina del tram di Largo Cairoli era apparsa una finta réclame di una nota marca di rasoi che accostava il neo ministro dell'Interno al dittatore tedesco. Manifesto che nell'autunno del 2016 era stato "affisso" a Torino dove, oltre al leader Carroccio, compariva anche la Francese Marine Le Pen, presidentessa del Front National. In quel caso Igpdecaux, società che gestisce la bacheca pubblicitaria, aveva precisato su Twitter: "Si tratta di un manifesto affisso abusivamente a seguito della forzatura dell’impianto. Stiamo provvedendo a rimuoverlo".