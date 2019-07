Salvini in versione 'beach boy, al mare contro Carola': l'opera sul Naviglio Grande

Salvini con pantaloncini e canottiera verde intento a fare castelli di sabbia in spiaggia. È la nuova opera affisa sul Naviglio Grande firmata Cristina Donati Meyer.

"Estate folle, di odio e di stretta politica liberticida, con il cosiddetto 'Decreto sicurezza bis' e con gli attacchi violenti alla Capitana della Sea Watch, Carola Rackete, che ha osato far sbarcare 40 naufraghi dopo 16 giorni in mare nell’attesa di un 'porto sicuro' - scrive l'artista -. Il ministro dell’Interno gioca la propria perenne campagna elettorale disumana sulla pelle di una manciata di naufraghi e lancia accuse folli a magistratura, ad una giovane donna, all’Europa".

'Beach Boy', questo il titolo dell'immagine di Meyer, è affissa su un muro lungo il Naviglio Grande e rappresenta Salvini come un bambino che gioca in spiaggia con una ruspa giocattolo. Sullo sfondo si vedono le mani di tanti migranti tra le onde del mare e un barcone carico di profughi. L'artista alcuni mesi fa aveva rappresentato Salvini come un bimbo intento a giocare con lo smart phone. L'opera, intitolata 'Selfini' voleva proporre una riflessione "sull’abuso dei social da parte del Ministro", come scrive la stessa Meyer.