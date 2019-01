Nuovo ospedale unico San Carlo-San Paolo, 450 milioni dalla Finanziaria

Ora ci sono i soldi per il nuovo ospedale che sostituirà il San Paolo e il San Carlo (già uniti in un'unica azienda ospedaliera) e sorgerà nel quartiere di Ronchetto sul Naviglio, servito sia dalla futura fermata del metrò (linea 4) sia dalla stazione ferroviaria. Regione Lombardia dispone di 450 milioni di euro per realizzare la struttura, che fanno parte dei 660 destinati alla Lombardia nell'ambito della Legge di Stabilità del 2019 per l'edilizia sanitaria nazionale.

Entrambi gli ospedali "di partenza" sono ormai datati (il San Carlo è del 1966, il San Paolo del 1978) e i costi per la loro riqualificazione sarebbero troppo elevati, meglio quindi (così pensano ai piani alti della Regione) ripartire da zero con una struttura all'avanguardia. Che ottimizzi gli spazi, la gestione energetica e anche le funzioni di cura. E' vero che la ristrutturazione costerebbe 90 milioni, molti meno dei 450 previsti per realizzare il nuovo ospedale, ma non consentirebbe un vero risparmio di gestione (che sarebbe fino a 20 milioni all'anno). Ed inoltre, secondo la Regione, i lavori dovrebbero durare molti anni (si parla di nove) per poter continuare a tenere aperti, pure a scarto ridotto, i due ospedali.

L'area di Ronchetto sul Naviglio è stata individuata da tempo con il Comune di Milano. Si tratta di una localizzazione più o meno a metà strada tra i due ospedali esistenti (che tra loro distano meno di 5 chilometri) e, "agganciandosi" alla stazione di San Cristoforo, permetterebbe sia di essere facilmente raggiungibile dal centro di Milano (col metrò) sia dall'hinterland sud-ovest (Corsico, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio), molto più dei due ospedali odierni.

Parallelamente Palazzo Marino studierà le alternative per le aree oggi occupate dai due ospedali, a Quarto Cagnino e nel quartiere Sant'Ambrogio. L'assessorato regionale alla Sanità studierà invece il metodo per l'appalto, ma dovrebbe essere il tradizionale appalto pubblico con la gestione che resta in capo all'ente pubblico.