Notte di San Lorenzo 2018: dove vedere le stelle cadenti a Milano

Torna puntuale anche quest'anno San Lorenzo, la notte attesa da tutti coloro che hanno almeno un desiderio da esprimere. Intorno alla metà di agosto infatti la Terra attraversa le Perseidi, il più noto sciame meteorico, che raggiunge l'apice di visibilità tra l'11 e il 12 di agosto. E anche i milanesi rimasti in città in quei giorni potranno puntare gli occhi verso il cielo per ammirare le stelle cadenti, ovvero le particelle di cometa conosciute anche come 'lacrime di San Lorenzo'.

Naturalmente, per scorgere le meteore qualsiasi luogo in periferia (preferibilmente rialzato) in zona poco antropizzata e con poca illuminazione va bene. Ma per chi non può allontanarsi troppo ci sono diversi appuntamenti per ammirare questo affascinante fenomeno astronomico.

Planetario

Doppio appuntamento al 'tempio delle stelle di Milano': il 9 agosto, dalle 21, è in programma San Lorenzo's Night, una serata dedicata alle stelle cadenti, per imparare l'origine di questo fenomeno astronomico; il 10 agosto poi, alle 11 e alle 15, si svolge uno spettacolo a cura de' Lofficina. Entrambe le iniziative si rivolgono sia ad adulti che a bambini (dai 6 anni) e prevedono animazione musicale. Biglietto intero a 5 euro; ridotto a 3.

Highline Galleria

Dai camminamenti della Galleria Vittorio Emanuele II il 10 agosto è possibile ammirare contemporaneamente il cielo e il profilo della città dall'alto. In proiezione al Cinema Bianchini, Vacanze Romane (ore 21, 12 euro).

Castello Sforzesco

Alla geometria del cielo si abbina quella delle musiche di Vivaldi, suonate per il concerto Notturni in Castello dalla formazione Milano Chamber Orchestra e dal violinista Glauco Bertagnin (ore 21, intero 15 euro, ridotto 5 euro).

Parchi e spazi verdi

Per chi preferisce osservare le meteore in tranquillità ci sono diversi luoghi dove è possibile farlo circondati dal verde. Dal Parco di Trenno e delle Cave in zona San Siro, con ampi prati dove distendersi, all'Abbazia di Morimondo, dove oltre alla volta celeste si può ammirare la pregevole costruzione cistercense del 1134.

Parco Tittoni

Nello spazio di Desio per la Notte di San Lorenzo è possibile portare un plaid per ammirare le stelle. Ad allietare la serata sarà poi il suono 'glam' a cura di Dj Cyccio (gratis).

Mare culturale urbano

Alla Cascina Torrette prima di affidare i propri desideri alle stelle è possibile assistere alla proiezione del film Loveless, magistrale dramma familiare del russo Andrej Zvjagincev. Il cinema è come sempre all'aperto con audio in cuffia (ore 21:15, intero 6 euro, ridotto 4,50 euro) .