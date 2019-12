Milano, Sala: "Bonifiche scalo Porta Romana entro fine 2020. Poi il villaggio olimpico"

“Sarebbe auspicabile che i lavori di bonifica” dell’ex scalo di Porta Romana “comincino prima della fine dell’anno prossimo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della presentazione del nuovo quartier generale di Fastweb a due passi da Fondazione Prada.

A chi gli chiedeva del progetto di riqualificazione dello scalo che prevede la realizzazione del villaggio olimpico per i Giochi del 2026, Sala ha detto: “È chiaro che il punto è prima lavorare sulla fase di lavorazione dei terreni, e quindi di bonifica, e poi di costruzione”.

Scalo Romana e le olimpiadi invernali 2026

Stando ai progetti, lo scalo Porta Romana ospiterà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026: una volta finiti i Giochi, le residenze degli atleti saranno trasformate in alloggi per studenti universitari come previsto dall’Accordo di Programma.

Lo sviluppo dell’area, in vista delle Olimpiadi 2026, comprenderà le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione, nonché di trasformazione di aree a verde pubblico.