Metrò 4, scoperto durante gli scavi il mausoleo dell'imperatore

Il sepolcro dell'imperatore Massimiano è stato scoperto casualmente durante gli scavi per la realizzazione della M4 in via San Vittore. Un ritrovamento archeologico di grande importanza che, inevitabilmente, farà slittare i tempi del cantiere del metrò, per cercare di capire come possa essere al meglio valorizzato. Ne parla Repubblica.

Il sepolcro risale al IV secolo d.C., ovvero all'epoca in cui Milano era la capitale dell'impero romano. All'interno della chiesa di San Vittore è già visibile parte del mausoleo, una vera e propria necropoli con le tombe anche dei familiari.

Una opzione possibile è ora quella di smontare il mausoleo ed esporlo successivamente in teche protette all'interno delle gallerie pedonali del metrò, come spesso succede in questi casi anche all'estero.