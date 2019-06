Sciopero Atm: secondo i sindacati ha aderito l'87% dei lavoratori

Allo sciopero del trasporto pubblico locale di quattro ore, indetto per la giornata di giovedì 13 giugno, ha aderito in Lombardia l'87% dei lavoratori, con punte del 95%. Lo rende noto un comunicato congiunto dei sindacati che hanno proclamato l'agitazione, ovvero Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. "Un risultato - si legge - che testimonia la preoccupazione di un intero settore per la mancanza di risposte da parte di Regione Lombardia e del governo nazionale".

La Finanziaria ha congelato 2 miliardi di euro di cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale (52 sarebbero stati destinati alla Lombardia). "Chiediamo che non si traduca in tagli", spiegano i sindacati.

La domanda a Regione Lombardia è "chiarire come intenda far fronte ad un taglio che solo la manovra correttiva potrà scongiurare". Un'altra richiesta è un accordo che, in occasione delle gare per l'affidamento del trasporto pubblico, salvaguardi i posti di lavoro e la cosiddetta contrattazione di secondo livello.