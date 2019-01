Trenord, a gennaio abbonamenti scontati del 30% per 13 linee: ecco tutti i treni

Sono tredici le linee Trenord per e da Milano cui spetta lo sconto del 30% sull'abbonamento nel mese di gennaio 2019: lo ha reso noto la società sul suo sito ufficiale dove si trova l'elenco di tutte le direttrici (24 in totale) che potranno usufruire del bonus-abbonamento. Sono quelle linee del Servizio ferroviario regionale che nel mese di ottobre 2018 non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. La peggiore è risultata la Seregno-Carnate, al secondo posto la Lecco-Bergamo Brescia - Carnate - Milano, al terzo Voghera-Piacenza.

Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di dicembre con lo sconto del 30%, oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento. Per l'attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, si invita a consultare il portale di Trenord.

Sconto abbonamenti Trenord Dicembre 2018

Domodossola - Gallarate - Milano

Chiasso - Como - Monza - Milano

Bergamo - Carnate - Milano

Bergamo - Pioltello - Milano

Verona - Brescia - Treviglio - Milano

Mantova - Cremona - Lodi - Milano

Piacenza - Lodi - Milano

Alessandria - Pavia - Milano

Stradella - Pavia - Milano

Alessandria - Mortara - Milano

Asso - Seveso – Milano Mariano/Camnago - Seveso - Milano

Lecco - Carnate - Milano

Treviglio – Milano Passante – Varese (S5).

