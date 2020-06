Milano, la Teem punta sulle auto green: "Pagheranno il 30% in meno del pedaggio"

L'autostrada costerà meno per chi ha un auto elettrica. A partire dal 15 giugno, le Concessionarie di A58-Teem e A35-BreBeMi attiveranno, in collaborazione con Telepass, uno sconto del 30% sui pedaggi per i veicoli full electric (auto completamente elettriche e, quindi, non ibride) e Lng (camion a gas naturale liquido).

L'agevolazione si affianca a quella (-20%) già in vigore e fruibile dai clienti dotati di Telepass Family o Business che utilizzano per i loro spostamenti mezzi alimentati da carburanti tradizionali o ibridi. Per aderire all’offerta i clienti dovranno seguire le istruzioni che, da saranno presenti sui siti delle due società a partire dal 15 giugno.

"La società presta massima attenzione all’ambiente, concorre a fluidificare il traffico nel Quadrante Est-Sud dell’Area Metropolitana e attua interventi verdi nelle zone lambite da A58-Teem — ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Tangenziale Esterna SpA, Paolo Pierantoni —. Con questa promozione, concepita con A35-BreBeMi, vogliamo essere apripista di una mobilità più sostenibile".