Milano, "saldi" per le tangenziali: sconti fino al 25% per gli automobilisti, ecco come fare

Maggiore uso, maggiore risparmio. Il Consiglio di amministrazione di Milano Serravalle ha approvato il programma di scontistica concordato con la Regione Lombardia.

Il piano prevede uno sconto mensile del 25% per i pendolari che utilizzano le tangenziali milanesi. L'agevolazione, applicata a partire da settembre agli utenti muniti di Telepass che effettueranno almeno 20 passaggi al mese, riguarderà le barriere di Vimercate - A51 -, Sesto San Giovanni - A52 - e Terrazzano, A50.

"I temi riguardanti la mobilità e il trasporto dei cittadini - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - sono per noi prioritari. Ci siamo concentrati in particolare sul miglioramento del servizio ferroviario, ma non abbiamo dimenticato gli spostamenti di moltissimi cittadini che utilizzano l'auto per raggiungere il posto di lavoro e per lavorare. Quello di oggi è un risultato concreto che va nella direzione che ci siamo proposti".

"I pendolari lombardi potranno beneficiare di uno sconto davvero significativo - ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - con una misura reale a favore di chi lavora. L'intesa con Milano Serravalle ha consentito di raggiungere questo obiettivo importante per i cittadini lombardi. Abbiamo messo in campo una proposta sostenibile finanziariamente e in grado di venire incontro alle esigenze di chi si sposta quotidianamente per motivi di lavoro. Gli sconti, inoltre, potranno avere anche l'effetto di ridurre il traffico sulla viabilità ordinaria dei Comuni limitrofi alle barriere, con effetti positivi per la vivibilità del territorio e la sicurezza stradale".