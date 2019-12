Autostrada BreBeMi: anche nel 2020 sconti del 20% sui pedaggi. La buona notizia

Confermato lo sconto del 20% sui pedaggi di A35 Brebemi. La promozione, rinnovata in questi giorni e valida per tutto il 2020, è da sempre pensata e fortemente voluta per abbassare i costi di percorrenza lungo la tratta. “Questa scontistica – si legge in una nota – dimostra ancora una volta l’attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima Brescia-Milano, ai quali l’infrastruttura offre un ulteriore risparmio economico che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e di carburante, nel percorrere l’autostrada in sicurezza e comfort”.

Rinnovata la promozione

La Società ha deciso, a seguito di delibera consigliare, di rinnovare lo sconto del 20% per tutto il 2020 agli utenti dotati di Telepass Business e Family grazie alla promozione “Best Price”, valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM, “auspicando che sempre più persone decidano di usufruire del servizio Brebemi, scegliendo maggiore comfort di guida, tempi certi di percorrenza, prezzi competitivi e sicurezza”.

Come aderire

Il riconoscimento del 20% di agevolazione risulta automatico per gli utenti Telepass che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi anni che non devono, dunque, espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione "Best Price" anche nel 2020. Per i nuovi clienti aderire alla promozione è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.