Sconto ai non italiani, così l'ostello milanese si ribella al "decreto sicurezza bis" di Salvini

C'è chi si ribella alle 'politiche di chiusura' governo Conti-Di Maio-Salvini. A Milano, ad alzare simbolicamente la voce è il Madama Hostel & Bistrot di via Benaco 1 che ha annunciato uno sconto del 10% alla cassa "per tutti coloro che non vengono considerati italiani". Una protesta, piccola ma iconica, contro il decreto sicurezza bis.

L'ostello che fa lo sconto agli stranieri a Milano

"L'ostello per antonomasia è la casa di tutti e - spiega il locale sui social - ospita i cittadini del mondo. Da quando il Madama H&B è nato, anche il suo staff che ogni giorno vi accoglie, vi porta da mangiare e vi versa da bere è composto da cittadini del mondo, e siamo fermamente convinti che il Decreto Sicurezza Bis va oltre l'infamia e la vergogna. Per questo motivo abbiamo deciso - come altri esercenti - di applicare uno sconto del 10 per cento a tutti coloro che, secondo questo ignobile decreto, non sono considerati italiani. Un piccolo gesto per dire NO a questo scempio, perché "la vera rivoluzione dobbiamo cominciare a farla dentro di noi".

Le reazioni entusiaste all'inziativa dell'hotel

La community dell'ostello ha reagito entusiasta all'iniziativa sui social. "Bravi! La giusta risposta che ognuno nel suo piccolo può dare a questa vergogna imperante", scrive un cliente su Facebook. "Si inizia dalle piccole cose ", gli fa eco un altra persona. "Che miti" e ancora "92 minuti di applausi". Ma loro rispondono semplicemente così: "Abbiamo aderito volentieri a una bella iniziativa. Speriamo lo facciano in tanti". L'iniziativa è nata al Simeva Market Berceto, in provincia di Parma.