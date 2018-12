Una scuderia al carcere di Bollate: il progetto per salvare i cavalli maltrattati

L'associazione Salto oltre il muro Onlus ha presentato un progetto di crowfunding per recuperare i cavalli maltrattati nella scuderia del carcere di Bollate, unico spazio del genere all'interno di una struttura detentiva in tutt'Europa.

La no profit dal 2007 si occupa di far rinascere cavalli abusati o feriti dall’uomo ed è riconosciuta dal ministero della Salute come associazione affidataria di cavalli sequestrati e/o confiscati. Dal 26 novembre online è disponibile il progetto 'Cavalli in carcere', selezionato per il crowdfunding sulla piattaforma Eppela e presente nella nuova area Pet Friends.

I fondi raccolti verranno totalmente utilizzati per il mantenimento dei cavalli sequestrati e affidati alla onlus e per quelli già presenti all'interno della scuderia. In particolare saranno utilizzati per pagare fieno (il cui prezzo è aumentato a 22 euro al quintale), mangimi specifici, spese veterinarie e farmaci, visite di maniscalchi e pareggiatori.

In caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dai singoli progetti, che sono supportati da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione un buono spendibile in un una nota catena di pet store pari al 10 per cento del totale raccolto. Come di consueto per le piattaforme reward-based, ciascun donatore riceverà in cambio una ‘ricompensa’ per la sua partecipazione al successo del progetto. L’obiettivo di raccolta è di 2mila euro. Per saperne di più www.eppela.com/it/projects/20739-cavalli-in-carcere.