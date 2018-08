Idroscalo, compie 30 anni la scuola dei cani eroi, a lavoro anche negli ospedali milanesi

La Scuola Italiana Cani Salvataggio, con sede al Parco Idroscalo, si prepara a celebrare il suo trentennale. In questo luogo alcuni volontari della protezione civile addestrano i fido al soccorso nei mari e nei laghi di tutto il paese. Una volta formati gli animali, in collaborazione con il comando generale della guardia costiera e insieme ai loro partner umani, prestano servizio nelle spiagge italiane. Non solo: questi amici a quattro zampe operano anche negli ospedali di Milano (Buzzi, San Raffaele, Clinica De Marchi), facendo visita ai bambini degenti.

Attualmente sono circa 400 i cani abilitati a soccorrere persone a rischio annegamento spingendosi fino a 300 metri dalla riva e, nei casi più ardui, lanciandosi addirittura dagli elicotteri. Di qui il soprannome che gli è stato affibbiato di "flying dogs", ovvero "cani volanti".

Sics, realtà impegnata nella formazione di questi eroici animali, da circa 10 anni opera al parco Idroscalo effettuando percorsi di addestramento di altissimo livello. Alcuni dei cani addestrati al salvataggio - in grado di portare a riva fino a sei persone - mantengono sicure anche le acque dell'Idroscalo stesso. In occasione del suo trentennale la scuola invita tutta la cittadinanza a visitare la sua sede dell'Idroscalo, per conoscere le attività di preparazione dei cani, assistere agli allenamenti e ammirare la squadra in azione.