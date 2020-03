Seggiolini anti abbandono: al via le sanzioni

Da venerdì 6 marzo scattano le sanzioni per chi trasporta in auto bimbi inferiori ai quattro anni ed è sprovvisto dei seggiolini anti-abbandono. La multa va da 81 a 333 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Seggiolini anti-abbandono: le multe

"Nel caso in cui l'infrazione fosse ripetuta nei due anni successivi, si rischia la sospensione della patente da 2 settimane a 2 mesi. L'obbligo vale per il trasporto dei bambini di età inferiore a 4 anni. Negli ultimi 12 anni sono 9 i casi di minori deceduti perché dimenticati in auto dai genitori", ricorda Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

"In generale ricordo inoltre l'importanza di utilizzare correttamente i seggiolini di sicurezza: questo non sempre avviene, come è stato purtroppo confermato dalla tragedia del neonato morto in febbraio a Pisa per lo scoppio dell' airbag", aggiunge La Russa. "Tornando ai dispositivi anti-abbandono previsti dalla legge, alcuni sono integrati nel seggiolino, altri permettono di mettere a norma quello di cui già si dispone", conclude Geronimo la Russa.

Seggiolioni anti-abbandono: i bonus

Il Comune di Milano ha informato i cittadini interessati della possibilità di accedere al bonus statale di 30 euro per l'acquisto di seggiolini nuovi e dispositivi antiabbandono, che potrà essere utilizzato anche come rimborso fino a esaurimento dei fondi statali-

"Il contributo - ha detto palazzo Marino - può essere richiesto per un unico dispositivo. Per la richiesta è necessario registrarsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a partire dal 20 febbraio 2020: bonusseggiolino.it".