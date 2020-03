Milano, seggiolini anti abbandono per bimbi obbligatori dal 6 marzo: come avere il bonus

"A partire dal 6 marzo sarà obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi antiabbandono, o di seggiolini che ne sono già dotati, per il trasporto in auto dei bambini di età inferiore ai quattro anni". A ricordarlo, con un comunicato pubblicato martedì 3 marzo, è il comune di Milano, che sottolinea anche che sono previsti - in caso di non osservanza della legge - "una multa di 81 euro e il taglio di 5 punti dalla patente".

"Il Comune informa i cittadini interessati - si legge nella nota - della possibilità di accedere al bonus statale di 30 euro per l'acquisto di seggiolini nuovi e dispositivi antiabbandono, che potrà essere utilizzato anche come rimborso fino a esaurimento dei fondi statali".

"Il contributo - prosegue palazzo Marino - può essere richiesto per un unico dispositivo. Per la richiesta è necessario registrarsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a partire dal 20 febbraio 2020: bonusseggiolino.it".