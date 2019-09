Servizio Civile, 70 posti da Telefono Azzurro: come candidarsi

Settanta giovani tra i 18 e i 28 anni: li cerca Telefono Azzurro, l'associazione che si occupa di protezione dei bambini, in varie sedi italiane tra cui Milano, per il servizio civile nazionale. Saranno coinvolti in tre progetti di cui uno specifico nella sede milanese, e affiancheranno le figure professionali.

Il progetto solo milanese si chiama "Ascoltare per agire 2018": attraverso le linee telefoniche è volto ad assistere minori e giovani coinvolti in situazioni di disagio o pregiudizio con l'ascolto, il supporto ed eventualmente un intervento. "Bambini e carcere 2018" è invece il progetto condotto in 10 regioni (e 23 istituti penitenziari) per creare un ambiente accogliente per il minore che accede ad un istituto penitenziario per far visita a un genitore o un parente, coinvolgendolo in una situazione ludica e organizzativa tale da attenuare l'impatto col carcere. Infine, "Bullismo 2018" è il progetto per educare i minori al contrasto al bullismo e cyberbullismo nelle scuole, stimolando gli studenti al dialogo, alla partecipazione attiva e alla riflessione sui diritti dell'infanzia. Anche questo progetto è su scala nazionale.

Telefono Azzurro, come candidarsi

E' previsto un impegno di 12 mesi, di 25 ore su cinque giorni alla settimana (compresi sabato, domenica e festivi) e un riconoscimento mensile di 439,50 euro, come da legge nazionale sul servizio civile. Le candidature (per le sedi di Milano, Firenze, Modena, Napoli, Palermo, Prato, Roma, Torino e Treviso) dovranno essere consegnate entro le ore 14 del 10 ottobre 2019 consultando il sito di Telefono Azzurro.