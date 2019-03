Settimo Milanese, inaugurato punto d'ascolto per persone con Sla

È stato inaugurato il 21 marzo a Settimo Milanese nel Palazzo Granaio un punto d’ascolto gratuito per le persone con Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e i loro familiari. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il comune di Settimo Milanese e Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con il patrocinio dell’Associazione Aldo Perini. Intervenuto anche il dottor Virginio Marchesi, membro dell’Osservatorio Nazionale Persone con Disabilità.

Lo sportello d’ascolto, dove verranno fornite informazioni su diritti e accesso all'assistenza, sarà attivo ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle ore 10 alle ore 12, presso Palazzo Granaio di Settimo Milanese - Largo Papa Giovanni XXIII. “L’alleanza tra due associazioni diverse - ha dichiarato Massimo Mauro, presidente di Aisla -, mosse dalla volontà di mettersi al servizio della cittadinanza più fragile e la disponibilità mostrata da una giunta attenta quale quella del Comune di Settimo Milanese, sono stati gli elementi che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, di cui siamo molto orgogliosi” .

“Avere a disposizione uno strumento informativo e d’assistenza per la cittadinanza, quale lo Sportello che oggi inauguriamo, non è scontato - ha sottolineato Sara Santagostino Pretina, sindaco di Settimo Milanese il cui padre ha lottato sino al 2014 contro la Sla -. In un contesto non istituzionale, fuori dagli uffici del Comune o di un’azienda ospedaliera, lo sportello rappresenta un luogo in cui sentirsi accompagnati in un percorso difficile come quello che devono affrontare le persone colpite da determinate patologie. Siamo molto felici di avviare questo progetto sul nostro territorio”.

All’inaugurazione sono intervenuti Sara Santagostino Pretina, sindaco del Comune di Settimo Milanese, Alessandro Belotti, operatore di #Oltreiperimetri di Settimo Milanese, Rossana Perini, presidente Associazione Aldo Perini Lombardia, Giancarlo Laudenzi, volontario per il punto d’Ascolto di Settimo Milanese e Massimo Mauro, presidente A.I.S.L.A. Onlus. Ha moderato Stefano Panzeri, assessore al Welfare di Comunità Comune di Settimo Milanese.