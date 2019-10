Oltre 3mila coppie milanesi tagliano il traguardo di 50 anni di matrimonio

Sabato 5 ottobre alle 17:30 e domenica 6 ottobre alle 11:00 e alle 16:00 il Comune di Milano festeggierà, con uno spettacolo al Teatro Dal Verme, le oltre 3.700 coppie che tagliano il traguardo dei 50 anni di matrimonio.

"Alle coppie che parteciperanno all'evento domenica 6 ottobre alle 11:00 consigliamo di raggiungere il teatro utilizzando la metropolitana (fermate Cadorna - M1- M2 e Cairoli - M1), evitando così le deviazioni dei mezzi di superficie e le modifiche alla viabilità in centro città previste per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva. In alternativa, i taxi potranno regolarmente accompagnare i cittadini all’ingresso del teatro" si legge in una nota del Comune.