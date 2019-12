Skipass gratis per i ragazzi, in due weekend i giovani possono sciare gratuitamente: ecco quando

Skipass gratis per i ragazzi. Per due fine settimana (sabato 14 e domenica 15 e sabato 21 e domenica 22 dicembre) i giovani under 16 potranno sciare gratis sulle piste della Lombardia. Lo ha deciso Regione Lombardia che ha realizzato la dodicesima edizione di "Open days e Free skipass", l'iniziativa che consente ai giovani residenti in Lombardia di provare a sciare gratuitamente in 44 comprensori. La proposta è stata presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi.

"Si tratta di un'occasione da non perdere - ha spiegato l'assessore Cambiaghi - per avvicinare i giovani lombardi allo sport di montagna, ma anche per imparare il rispetto delle regole e della sicurezza. In accordo con i gestori degli impianti di risalita e con i maestri di sci, diamo l'occasione a tutti i ragazzi fino ai 16 anni di usufruire dello skipass gratuito nei due weekend di dicembre e a tutti di ricevere lezioni gratis di sci e snowboard. L'obiettivo è di contribuire a creare la futura generazione olimpica".

Come ottenere lo skipass Gratis

Per richiedere lo skipass gratuito è necessario registrarsi sul sito e inserire una carta di credito valida (accettate anche le prepagate) come garanzia. La tessera si potrà usare anche in tutti gli altri giorni. Nei due weekend della promozione non verranno prelevati i soldi dalla carta di credito. I ragazzi o i loro genitori possono registrarsi sia tramite il sito web, sia tramite l'apposita app Snow.App presente sugli store per Android o per Apple.

Lezioni di sci gratis

Skipass ma non solo. Sabato e domenica 15 dicembre i maestri di sci della Lombardia saranno a disposizione per lezioni collettive gratuite di due ore dedicate a bambini e adulti, nelle discipline dello Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e tutte le altre connesse (telemark, disabilità, freeride) e per tutti i livelli tecnici. Le Scuole aderenti alle due giornate promozionali sono 43. Per partecipare alla lezione basta registrarsi sul sito della scuola.