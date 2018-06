Milano, Palazzo Marino toglie il wi-fi pubblico a chi gioca d'azzardo sui casinò online

Bloccare l'accesso del wifi pubblico a chi lo utilizza per giocare d'azzardo nei casinò online e (nel municipio 6) cambiare il colore dei parcheggi nelle vicinanze del bingo: da blu a gialle per scoraggiare i giocatori patologici. Sono alcuni provvedimenti a costo zero che vuole mettere a segno l'assessore al welfare del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

E sempre per combattere il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo partirà nei prossimi giorni la seconda edizione del progetto "Milano No Slot", l’iniziativa cofinanziata dalla Regione Lombardia di cui il comune di Milano è capofila. Nei nove municipi della città, nell’ambito delle feste di quartiere e di vicinato, sarà presente un presidio del progetto volto a sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d’azzardo.

"Il gioco d’azzardo – ha spiegato l’Assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino - rappresenta un serio problema che va affrontato con decisione e con interventi che siano non solo correttivi, ma anche preventivi. Il progetto Milano No slot ha il pregio di perseguire entrambi gli obiettivi. Per questo, ci stiamo impegnando a trovare le risorse per proseguire questa importante iniziativa, se la regione non dovesse rifinanziarla".

il gioco d’azzardo è la terza impresa del Paese e vale il 4% del Pil, ovvero 96 miliardi che è il valore delle giocate in Italia nel 2016, secondo i dati del Ministero dell’Economia. Sempre secondo il Ministero, l’ammontare delle perdite subite dai giocatori nello stesso anno è di 19 miliardi. Solo a Milano le persone affette da questa dipendenza potrebbero essere 20mila, secondo le stime di Palazzo Marino.