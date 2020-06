Detenuti a fine pena, la Lombardia continua a non voler utilizzare le risorse statali per la casa

La giunta regionale della Lombardia persevera nel non voler utilizzare 900 mila euro di Cassa Ammende per azioni di reinserimento sociale dei detenuti a fine pena, in particolare sull'housing sociale. Nonostante le leggi dello Stato prevedano espressamente questo genere di interventi, e nonostante non sia certo la prima volta che Cassa Ammende distribuisce perifericamente denaro a tali scopi, l'assessore alle pari opportunità Silvia Piani (Lega) ha confermato l'indisponibilità di Regione Lombardia a utilizzare queste risorse.

Piani lo ha detto in consiglio regionale rispondendo ad una interrogazione della consigliera Elisabetta Strada (Lombardi Civici). Come riferisce Fabio Pizzul (Pd), «l'assessore ha dichiarato che i 900 mila euro avrebbero favorito la scarcerazione di detenuti potenzialmente pericolosi, come avvenuto a livello nazionale a causa di alcune disposizioni del governo».

«Il carcere deve essere un luogo di recupero e riabilitazione e non una discarica», continua Pizzul: «La pena si può scontare anche fuori dal carcere e questo non significa mancare di rispetto alle vittime, ma contribuire a far sì che chi finisce di scontare la pena non torni a delinquere. Chi si occupa di carcere nella giunta lombarda fa propaganda sulla pelle dei detenuti che potrebbero uscire dal carcere a fine pena, negando così risorse fondamentali a realtà del Terzo Settore che da anni operano per garantire sicurezza a tutti noi attraverso un reale reinserimento sociale dei detenuti».