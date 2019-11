Milano, 4,5 milioni di euro per la torre di via D'Ancona: i lavori per fare rinascere l'edificio

L'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini ha incontrato i residenti di via Stamira d'Ancona 24 per fare il punto sugli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti. All'incontro hanno partecipato anche il presidente di Aler Milano, Angelo Sala e il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina.

I lavori sulle case popolari di via D'Ancona

"Qui investiamo 4 milioni e 556 mila euro - ha ricordato l'assessore - per cambiare il volto agli edifici e migliorare la qualità della vita. Sarà rifatta completamente la torre: facciate, tetto, sostituzione di un ascensore, impianti, parti comuni, scale, parapetti, parti di cantine e garage. Cambierà completamente, ci vorranno alcuni mesi ma sarà un intervento finalmente duraturo. Chi vive nelle case popolari ha il diritto di abitare in condizioni di qualità".

Più attenzione alla sicurezza e ai morosi

Dei 4 milioni e 556 mila euro, 4 milioni e 251 mila sono a carico della Regione. "Regione è sempre pronta a fare la sua parte - ha aggiunto Bolognini - ci aspettiamo che anche gli altri enti, a partire dal Comune, facciano la loro parte". Dai residenti è emersa anche l'esigenza di maggiori controlli per quanto riguarda ordine pubblico e contrasto alla morosità.

"Su questo aspetto stiamo recuperando, negli ultimi anni l'attenzione su morosità e abusivi è alta: dal 2012 a oggi questo è il primo anno in cui abbiamo diminuito gli abusivi. La strada è lunga, ma l'abbiamo imboccata nel modo giusto, sia nel recupero delle situazioni che con il sostegno economico".

"Non sempre è facile - ha detto in conclusione Bolognini, che ha confermato "la richiesta di maggiori controlli alle forze dell'ordine" e ricordato "l'esenzione dall'affitto per gli over 70, inquilini da almeno 10 anni e che da almeno 5 pagano regolarmente. In totale 4.000 famiglie in 'regola' in una città, Milano, dove la morosità, in molti casi incolpevole, è piuttosto alta".