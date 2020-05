Milano, dal comune soldi per auto e scooter: incentivi fino a 6mila euro. Come richiederli

Soldi ai cittadini per acquistare scooter, auto, moto e biciclette. Il comune di Milano, ha fatto sapere palazzo Marino venerdì pomeriggio, ha infatti varato "un piano di contributi per privati e imprese che vogliano sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambientale allo scopo di aiutare i cittadini a migliorare il parco auto e moto circolante in città, contenere le immissioni inquinanti e la congestione".

"La decisione - hanno sottolineato dall'amministrazione - risponde anche alla necessità di mettere a disposizione dei cittadini forme di mobilità alternative all'utilizzo del trasporto pubblico, oggi penalizzato dalla necessità di mantenere il distanziamento fisico tra le persone anche su tram, bus e metropolitane a causa dell'epidemia Covid-19 in corso".

Gli incentivi sono destinati ai cittadini maggiorenni e, per la prima volta, senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di accedervi. Sono state incluse nuove categorie: i fondi sono destinati a micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva residenti a Milano, a Enti del terzo settore e alle imprese artigiane non milanesi purché titolari di licenza per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano.

3mila euro per gli scooter, 6mila per le auto

Fra le altre novità inserite nel nuovo bando in pubblicazione la possibilità per i privati di ottenere un contributo fino a 1.800 euro per l'acquisto di scooter e 1.500 euro per bici ibridi o elettriche, senza obbligo di rottamazione. Il contributo per lo scooter passa a 3 mila euro in caso di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno quattro mesi.

"Per accedere ai contributi per l'acquisto di autoveicoli ibridi, elettrici, bifuel, benzina euro 6 - ha specificato il comune - i privati dovranno contestualmente provvedere alla radiazione per demolizione di un veicolo per il trasporto persone nello specifico con alimentazione benzina fino a euro 2 incluso o diesel fino a euro 5 incluso. I contributi arrivano a 6 mila euro per l'acquisto di un'auto ibrida".

E ancora: "Per quanto riguarda le imprese sarà possibile accedere alle agevolazioni per acquistare fino a cinque veicoli commerciali o veicoli per il trasporto delle persone, dal furgoncino fino all’autocarro e dall'autovettura al pullman, diesel euro VI solo per i camion e i pullman, benzina euro 6, Gpl, metano, ibrido e elettrico. Per esempio - ha ipotizzato palazzo Marino - in caso di sostituzione di un furgone il contributo è tra i 6,6 mila e i 16.200 euro a seconda della categoria e in caso di camion il contributo arriva fino a 21 mila euro. Sono inoltre previsti dei contributi per l’acquisto di scooter e cargobike ad alimentazione ibrida o elettrica".

"I contributi saranno disponibili a partire dalla pubblicazione del bando sul sito del Comune nelle prossime settimane e fino all'esaurimento dei fondi disponibili ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. Sarà possibile - ha informato il comune - presentare domanda per l'acquisto di veicoli effettuati a partire dallo scorso 4 maggio. Tutti gli incentivi saranno erogati una volta sola per un solo veicolo nel caso dei richiedenti privati e una volta sola fino a cinque veicoli a scelta per ogni impresa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tabella coi contributi

Tipologia di veicolo Importo massimo erogato Importo contributo Obbligo di rottamazione Auto elettrica 9.600,00 € contributo pari al 60% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì Auto Ibrida (benzina/elettrico - diesel/elettrico) 6.000,00 € contributo pari al 60% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì Auto metano, benzina/metano 5.000,00 € contributo pari al 50% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì Auto Gpl, benzina/Gpl 5.000,00 € contributo pari al 50% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì Auto benzina Euro 6 4.000,00 € contributo pari al 50% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì Moto/scooter elettrica o ibrida 3.000,00 € contributo pari al 55% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) Sì (Oppure non possedere un veicolo da almeno 4 mesi dalla data di pubblicazione del bando) Moto/scooter elettrica o ibrida 1.800,00 € contributo pari al 40% del costo totale (esclusi Iva e messa in strada) No E-bike o e-cargobike 1.500,00 € contributo pari al 60% del costo totale (Iva esclusa) Np