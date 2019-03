Università Statale di Milano, studenti bloccano incontro antiabortista

"Gli studenti di Scienze Politiche e delle altre facoltà della Statale si sono riuniti davanti al bar organizzando un presidio e numerosi interventi in cui hanno ribadito che non sono disposti a cedere i diritti conquistati con centinaia di anni di lotte femministe e alla legge 194". Così il gruppo Milano in Movimento ha annunciato l'iniziativa con cui nella mattinata del 20 marzo alcuni studenti universitari della Statale hanno bloccato una conferenza antiabortista.

L'evento era stato organizzato dalla lista di destra dell'ateneo 'Azione Universitaria', che aveva dato appuntamento ai partecipanti all'interno nel bar 'C'era una Volta', di fronte alla sede di via Festa del Perdono dell'Università degli Studi di Milano. "L’incontro è stato fatto saltare - continua Milano in Movimento -, con pubbliche scuse da parte del bar che si è dissociato dalle idee di Azione Universitaria".

Il riferimento al Congresso delle Famiglie di Verona

Gli studenti che hanno voluto impedire lo svolgimento dell'incontro antiabortista hanno sottolineato l'importanza di "non lasciare spazio alla retorica fascista che cerca di legittimarsi con l'escamotage della presenza del 'contraddittorio'". L'evento inoltre è stato inteso come un'occasione per ricordare quanto accadrà a Verona, dove nei prossimi giorni avrà luogo il Congresso Mondiale delle Famiglie, iniziativa molto contrastata per la sua "matrice discriminatoria", come l'hanno definita alcuni esponenti del Pd, e per "le idee retrograde e i messaggi intolleranti", che secondo alcuni militanti del M5S il Congresso proporrebbe.

"Come studenti e studentesse - hanno scritto gli organizzatori del presidio alla Statale - ciò che possiamo e dobbiamo fare è portare il conflitto all’interno dei luoghi della cultura, non lasciare spazio a chi diffonde idee fasciste e sessiste".