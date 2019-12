Proseguono i lavori sulla linea M4: "In un mese 1 km di scavi in centro a Milano"

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea metropolitana M4, la "Blu". "Nell'ultimo mese siamo riusciti a realizzare un chilometro di scavi in centro, con un sistema di smaltimento del materiale finalizzato a limitare al massimo gli impatti sulla vita della città", ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato Salini Impregilo, in occasione della festività di Santa Barbara, protettrice di pompieri, minatori e di tutti i lavoratori che realizzano tunnel o gallerie, celebrata oggi prima presso il manufatto Argonne e poi nel campo base della linea.

"Realizzare un progetto così imponente con 56 cantieri aperti anche nel centro di Milano non è semplice, e per questo vi ringrazio, per il lavoro gigantesco che fate in un Paese in cui le opere si fanno con grande difficoltà — ha dichiarato Salini parlando agli operai —. La M4, che sarà in grado di trasportare 86 milioni di persone per anno, è uno dei progetti di sostenibilità underground più importanti d'Europa".

La linea: come sarà

La M4, ad un anno di distanza dalla messa in funzione della prima tratta tra Linate e Forlanini, collegherà la stazione FS di Milano San Cristoforo nel centro di Milano all'aeroporto di Linate in soli 12 minuti, con 1.500 persone attualmente all'opera nel complesso, di cui 500 dirette del consorzio costruttore Metro Blu.

Realizzata interamente in sotterraneo per una lunghezza di circa 15 Km, unirà la direttrice est/sud-ovest attraversando il centro storico della città. Sono previsti due interscambi con le esistenti linee metropolitane, con la linea rossa in corrispondenza della stazione San Babila e con la linea verde con quella di Sant'Ambrogio; tre interscambi con le linee ferroviarie suburbane - in corrispondenza della stazione Forlanini FS, della stazione Dateo e della stazione San Cristoforo - ed uno con l'aerostazione di Linate.

Interscambi che contribuiranno ad aumentare un "effetto di rete" intermodale atteso su tutto il sistema di trasporto urbano ed extra-urbano, con benefici ambientali significativi che rendono più forte l'impronta sostenibile della città di Milano: la linea permetterà una riduzione del traffico in città di circa 16 milioni di veicoli ogni anno, con una contrazione annuale delle emissioni di anidride carbonica fino a 54mila tonnellate.