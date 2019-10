Milano, "blocco del traffico" per la PittaRosso Pink Parade: tutte le strade chiuse e gli orari

Tutti in strada. Per una buona causa. Domenica a Milano si tiene la PittaRosso Pink Parade, la corsa non competitiva per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Umberto Veronesi.

L'obiettivo è sostenere "Pink is Good", il progetto di Fondazione per la lotta contro i tumori femminili e quindi finanziare la ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

L'appuntamento è alle 10.30 in piazza Castello, da dove partirà la corsa che attraverserà poi il centro della città.

PittaRosso Pink Parade: le strade chiuse

Proprio per permettere la PittaRosso Pink Parade, dalle 9 alle 11.30 sarà chiusa al traffico piazza Castello fino a via Gadio.

Dalle 10 alle 12.30, invece, auto off limits in via Gadio, via Paleocapa, Foro Buonaparte, largo Cairoli, via Camperio, via Meravigli, piazza Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, piazza Scala, via Case rotte, largo Mattioli e piazza Meda.

Dalle 10.30 alle 13 saranno riservate alla corsa via Verri, via Montenapoleone, via Manzoni, via Verdi, via del'Orso e Largo Cairoli.

Foto - Il percorso e le strade chiuse