Domenica la Stramilano 2019: metro' Duomo chiusa, orari e blocco traffico

Domenica 24 marzo 2019 a Milano è in programma la StraMilano, con percorsi da 5, 10 km e la mezza maratona. La partenza di Stramilano 10 Km e di Stramilanina 5 Km è prevista rispettivamente per le ore 9:00 e per le ore 10:00, "ma vi consigliamo di presentarvi con un po’ di anticipo, per facilitare le operazioni di ingresso", spiega l'organizzazione.

Metro' chiusa: come accedere ai varchi

"Per accedere a Piazza Duomo, infatti, dovrete attraversare dei varchi (aperti sin dalle ore 7:00) dove verranno effettuati controlli con il metal detector. Dalle ore 7:00 alle ore 11:00 la fermata Duomo della metropolitana sarà chiusa, ma in alternativa potete utilizzare le fermate San Babila o Cordusio o il tram o l’autobus con le linee 2, 3, 12, 14, 15 e 16", prosegue l'organizzazione.

"Entrambe le corse partiranno da Piazza Duomo e termineranno all’Arena Civica. Se siete ancora sprovvisti del vostro Race Pack potete ritirarlo presso il Centro Stramilano (fino a domani 23 marzo dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 24 marzo dalle ore 7 alle ore 9:30) o in uno dei tantissimi negozi convenzionati", conclude la nota.

Blocco traffico: quali sono le strade chiuse, i percorsi

Ecco quali sono i percorsi della 5, 10 km e della mezza maratona. I 5 km (PARTENZA / START Piazza del Duomo Via Giuseppe Mengoni Via Santa Margherita Piazza della Scala Via Case Rotte Largo Raffaele Mattioli Via Adalberto Catena Piazza Filippo Meda Corso Matteotti Piazza San Babila Corso Venezia Via Palestro Via Marina Via Senato Via Sant’Andrea Via Montenapoleone Via Alessandro Manzoni Via Giuseppe Verdi Via dell’Orso Via Cusani Largo Benedetto Cairoli Foro Buonaparte Piazzale Cadorna Via Pietro Paleocapa Viale Gerolamo Gadio Ingresso Parco Sempione Vialetti interni Ingresso / Entrance Arena Civica Porta Libitinaria ARRIVO / FINISH Arena Civica):

I 10 km (Via Giuseppe Mengoni Via Santa Margherita Piazza della Scala Via Case Rotte Largo Raffaele Mattioli Via Adalberto Catena Piazza Filippo Meda Corso Matteotti Piazza San Babila Corso Venezia Piazza Guglielmo Oberdan Viale Luigi Majno Piazza del Tricolore Viale Bianca Maria Piazza Cinque Giornate Viale Regina Margherita Viale Emilio Caldara Piazza Medaglie d’Oro Viale Angelo Filippetti Viale Beatrice d’Este Piazzale di Porta Lodovica Viale Gian Galeazzo Piazza XXIV Maggio Viale Gabriele d’Annunzio Piazzale Antonio Cantore Viale Papiniano Piazzale Aquileia Viale di Porta Vercellina Piazzale Francesco Baracca Via Enrico Toti Piazza della Conciliazione Via Venti Settembre Via Pietro e Maria Curie Via Molière Ingresso Parco Sempione Vialetti interni Ingresso / Entrance Arena Civica Porta Trionfale ARRIVO / FINISH Arena Civica):

La mezzamaratona (PARTENZA / START - Piazza Castello Viale Gerolamo Gadio Via Legnano Piazza Lega Lombarda 1 Km Viale Elvezia Viale Giorgio Byron 1 mile Via Francesco Melzi d’Eril 2-3 Km Corso Sempione Giro di boa / Turning point on: Corso Sempione prima di / before Via Biondi/Filiberto 4 Km / 2 miles Corso Sempione Via Francesco Melzi d’Eril 3 miles Viale Giulio Douhet 5 Km Viale Elvezia Piazza Lega Lombarda Piazzale Biancamano Bastioni di Porta Volta Viale Francesco Crispi 6 Km Piazza XXV Aprile Bastioni di Porta Nuova 4 miles Piazzale Principessa Clotilde Viale Monte Santo Piazza della Repubblica Viale Città di Fiume 7 Km Bastioni di Porta Venezia Piazzale Oberdan 8 Km / 5 miles Viale Luigi Majno Piazza del Tricolore Viale Bianca Maria Piazza Cinque Giornate 9 Km Viale Regina Margherita 10 Km / 6 miles Viale Emilio Caldara Piazzale Medaglie d’Oro Viale Angelo Fillippetti 11 Km / 7 miles Viale Beatrice d’Este Piazzale di Porta Lodovica Viale Gian Galeazzo Piazza XXIV Maggio 12 Km Viale Gabriele d’Annunzio Piazzale Antonio Cantore 13 Km / 8 miles Viale Papiniano Piazzale Aquileja Viale di Porta Vercellina 14 Km Piazzale Francesco Baracca Via Enrico Toti Piazza della Conciliazione Via Alberto da Giussano 9 miles Via Guido d’Arezzo Via del Burchiello Via Giotto 15 Km Piazza Michelangelo Buonarroti Via Monte Rosa Piazza Giovanni Amendola Viale Ezio 16 Km Piazzale Giulio Cesare 10 miles Viale Belisario Viale Cassiodoro Piazza Sei Febbraio Viale Severino Boezio 17 Km Largo Domodossola Viale Duilio Piazzale Carlo Magno Via Alcuino 11 miles Piazzale Damiano Chiesa Via Emanuele Filiberto 18-19 Km Corso Sempione 12 miles Via Francesco Melzi d’Eril Viale Giorgio Byron 20 Km Viale Elvezia Via Legnano Viale Gerolamo Gadio 21 Km / 13 miles Piazza Castello 21,097 Km ARRIVO / FINISH Piazza Castello):